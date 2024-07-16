«Укрнафтобуріння» збільшило обсяг газу в підземних газосховищах в 3 рази

Міжнародна аудиторська компанія Crowe Erfolg провела аудит діяльності ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" у 2023 році і виявила покращення ефективності роботи підприємства після того, як корпоративні права були передані під управління ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зокрема, середньодобовий видобуток природного газу зріс з 1,26 млн кубометрів до 1,56 млн кубометрів.

Обсяги газу в підземних сховищах збільшилися з 74,6 млн кубометрів у липні до 159,3 млн кубометрів у вересні та 243,8 млн кубометрів на кінець 2023 року. Тобто, загалом, відбулося зростання в 3,2 рази.

Середньодобовий видобуток вуглеводнів - конденсату, нафти та конденсату легких вуглеводнів - зріс зі 124 тонн до 164 тонн.

Чистий прибуток "Укрнафтобуріння" з 1 січня до 12 липня 2023 становив 186 млн грн, а вже після передачі в управління з 12 липня до 31 грудня 2023 компанія отримала прибуток в розмірі 831 млн грн.