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АНАЛІТИКА

Укренерго обіцяє викупати електрику у приватного бізнесу, який побудує генерацію

 

Національна енергетична компанія "Укренерго" планує викупати електроенергію у приватного бізнесу, котрий збудує децентралізовану генерацію. Йдеться про довгострокові контракти - їх будуть укладати після аукціону, заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю Суспільному.

Зокрема, до такої генерації належать і газові електростанції, заявив він.

"Ми як Укренерго будемо на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на п'ять років вперед", - повідомив посадовець.

Кудрицький зазначив: Укренерго буде зобов'язуватись за визначеною на аукціоні ціною викуповувати у приватних компаній послугу збалансування.

Він розповів, що з цим контрактом можна буде прийти до банку та отримати під нього кредитування - у такий спосіб бізнес зможе на п'ять років вперед "прорахувати свої фінансові та інвестиційні моделі".

Також чиновник повідомив, що за декілька тижнів Укренерго анонсує перший такий аукціон для інвесторів, які готові будувати нову децентралізовану генерацію на території України, - і за результатами будуть укладені відповідні п'ятирічні контракти.

"Дуже сподіваюся, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого 1 гігавата, про який багато говорять", - підсумував Кудрицький.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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