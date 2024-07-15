Фінансові новини
- |
- 15.07.24
- |
- 16:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укренерго обіцяє викупати електрику у приватного бізнесу, який побудує генерацію
09:32 15.07.2024 |
Національна енергетична компанія "Укренерго" планує викупати електроенергію у приватного бізнесу, котрий збудує децентралізовану генерацію. Йдеться про довгострокові контракти - їх будуть укладати після аукціону, заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв'ю Суспільному.
Зокрема, до такої генерації належать і газові електростанції, заявив він.
"Ми як Укренерго будемо на 5 років купувати в нових електростанцій послуги збалансування, по суті, енергосистеми. Ми будемо укладати контракт з іще не побудованими електростанціями на п'ять років вперед", - повідомив посадовець.
Кудрицький зазначив: Укренерго буде зобов'язуватись за визначеною на аукціоні ціною викуповувати у приватних компаній послугу збалансування.
Він розповів, що з цим контрактом можна буде прийти до банку та отримати під нього кредитування - у такий спосіб бізнес зможе на п'ять років вперед "прорахувати свої фінансові та інвестиційні моделі".
Також чиновник повідомив, що за декілька тижнів Укренерго анонсує перший такий аукціон для інвесторів, які готові будувати нову децентралізовану генерацію на території України, - і за результатами будуть укладені відповідні п'ятирічні контракти.
"Дуже сподіваюся, що обсяг учасників на цьому аукціоні складе величину, яка буде близькою до того самого 1 гігавата, про який багато говорять", - підсумував Кудрицький.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Донори заморозили $90 млн на кампанію Байдена, поки він не знімається з виборів
|У Гаазі почали роботу над створенням комісії для відшкодування збитків, що має сплатити РФ
|Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита – Маніфест 42
|ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Укренерго обіцяє викупати електрику у приватного бізнесу, який побудує генерацію
|Нафтогаз докапіталізує свої ТЕЦ на 5 млрд грн
|Україна затвердила умови приватизації ОГХК з початковою ціною 3,9 млрд грн
|Найбільший підрядник «Укравтодору» отримав 14 мільярдів на добудову метро на Виноградар
|«Укроборонпром» підписав угоду про виробництво боєприпасів з одним з найбільших виробників зброї у США
|НБУ зарегистрировал в июне 4 небанковские финансовые группы
Бізнес
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони