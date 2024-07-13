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АНАЛІТИКА

Нафтогаз докапіталізує свої ТЕЦ на 5 млрд грн

 

Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" докапіталізувати свої теплоцентралі майже на 5 млрд грн. Таке рішення уряд ухвалив у п'ятницю, 12 липня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Нафтогаз має придбати прості іменні акції акціонерних товариств "Дніпровська теплоелектроцентраль", "Криворізька теплоцентраль", "Херсонська теплоелектроцентраль", "Одеська ТЕЦ" та ПрАТ "Миколаївська теплоелектроцентраль", що розміщуватимуться додатково, на загальну суму 4,92 млрд грн.

Це має збільшити статутний капітал ТЕЦ, що "сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків за природний газ, оновленню виробничих потужностей і технічної бази".

Корпоративні права шести ТЕЦ, які перебували у власності Фонду держмайна, уряд України передав в управління НАК "Нафтогаз України" 4 серпня 2021 року.

Процес почався у 2020 році. В Міненергетики пояснювали необхідність передання прав управління великими боргами державних ТЕЦ, що створює загрозу зриву опалювального сезону.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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