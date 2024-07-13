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АНАЛІТИКА

Україна затвердила умови приватизації ОГХК з початковою ціною 3,9 млрд грн

 

Уряд України в п'ятницю затвердив умови приватизації ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), встановивши стартову ціну 3 млрд 899,358 млн грн.

"Взяти до відома визначену радником - ТОВ "БДО Корпоративні Фінанси" стартову ціну пакета акцій у розмірі 3 899 358 000 (три мільярди вісімсот дев'яносто дев'ять мільйонів триста п'ятдесят вісім тисяч) гривень", - ідеться в розпорядженні Кабінету міністрів №643 від 12 липня на його сайті.

Уточнюється, що на продаж буде виставлено всі 1 млрд 944 млн акцій, що становить 100% статутного капіталу.

Раніше Фонд держмайна зазначав, що продаж ОГХК належить до великої приватизації, оскільки це продаж державних активів балансовою вартістю понад 250 млн грн. Раніше ФДМ уже провів аукціонні комісії з продажу готелю "Україна", ОГХК і державної частки в статутному капіталі ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ "Ocean Plaza"). Аукціони з продажу цих активів будуть оголошені після затвердження стартових цін та умов продажу Кабінетом міністрів. Усі аукціони відбуватимуться в державній електронній системі "Прозорро.Продажі". Гроші від приватизації держпідприємств спрямовуються до держбюджету України, а від приватизації націоналізованих активів - до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочала фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). 8 грудня 2016 року ДП було перетворено на ПАТ "ОГХК", 26 грудня 2018 року - з ПАТ на ПрАТ.

ОГХК раніше реалізовувало продукцію більш ніж у 30 країн світу. Основними ринками збуту були ЄС, Китай, Туреччина, а також США і країни Африки.

Держкомпанія в I кв. отримала 30 млн грн чистого прибутку, тоді як в аналогічному періоді минулого року був збиток.

За даними YouControl, виручка ОГХК у 2023 році скоротилася на 15,4% - до 1 млрд 946,68 млн грн, а її чистий збиток склав 481,35 млн грн проти 13,37 млн грн чистого прибутку в 2022 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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