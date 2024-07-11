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АНАЛІТИКА

«Укроборонпром» підписав угоду про виробництво боєприпасів з одним з найбільших виробників зброї у США

 

"Укроборонпром" та американська компанія Northrop Grumman домовилися про створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

Відповідну угоду підписали під час зустрічі президента Володимира Зеленського із топменеджерами провідних американських оборонних компаній, яка відбулася напередодні у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Офісу президента.

На зустрічі були присутні представники компаній BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

Зеленський запросив американські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами.

Він зазначив, що Україна суттєво збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння. Водночас є потреба в посиленій міжнародній кооперації.

В Офісі президента додали, що під час зустрічі обговорилися перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту й обслуговування військової техніки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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