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НБУ зарегистрировал в июне 4 небанковские финансовые группы

 

Национальный банк Украины (НБУ) в июне зарегистрировал четыре небанковские финансовые группы: "ЕА Кредит", "Европейский микрофинансовый альянс", "Фидем" и DG Finance, - что увеличило их общее число на рынке до 31, сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации Нацбанка, контролером "ЕА Кредит" является Эльнур Мехтиев (Украина), в группу входит две компании: ООО "ФК "ЕА Кредит" и ООО "КУА "Элар Эссет Менеджмент", в которых Мехтиев выступает единственным акционером с долей 100% в каждой.

"Европейский микрофинансовый альянс" контролируется гражданином Украины Андреем Хирсином. В фингруппу входят ООО "ФК "Европейский микрофинансовый альянс"", в котором Хирсину принадлежит 51,83%, а также ООО "Компания по управлению активами Вентурико" и четыре ломбарда: "Ай Ломбард", "Ломбард е гроши", "Кредит Юкрейн"" и "Дим микрофинанс", в которых его доля составляет 50%

В свою очередь контролером группы "Фидем" выступает Андрей Веревский, в нее входят ООО "ФК "Фидем" и ООО "КУА "Прогрессивные инвестиционные стратегии", в каждой из которых он владеет по 94,37%.

Последнюю в упомянутом списке новичков фингруппу DG Finance контролирует Сергей Деминский. В нее входят ООО "Финансовая компания "Позыка" и ООО "Диджи финанс" с участием Деминского по 93,5%, а также ООО "Финансовая компания "Пинг-понг", где ему принадлежит 100%.

Как сообщалось, по данным НБУ, количество участников небанковского финансового рынка за месяц в целом уменьшилось с 1014 до 990 по состоянию на 30 июня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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