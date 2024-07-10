«Інтерпайп» вперше відвантажив трубну продукцію до Австралії

Українська промислова компанія "Інтерпайп" у червні цього року завершила поставку пробної партії спеціальних товстостінних труб для австралійського виробника преміального бурового обладнання Harlsen Industries.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Як зазначається, це замовлення з жорсткими вимогами щодо якості труб було виконане в кооперації з німецьким партнером. Задля відвантаження та митного оформлення продукції в Австралію "Інтерпайп" залучив логістичну компанію з Нідерландів.

За словами директора з продажу труб "Інтерпайп" на ринки Європи Івана Мазанки, австралійський клієнт роками закуповував труби в Євросоюзі, однак вирішив звернути увагу на виробників із інших регіонів.

"Інтерпайп" уже знають у світі, нас запросили до співпраці, замовнику імпонує наша позиція щодо сталого розвитку та інтегрованого ланцюжка поставок. Це замовлення виявилося складним. Процес виробництва та логістики були нетиповими, тому були залучені партнери в Європі. Для клієнта дуже важливим фактором є якість кінцевого продукту, бо від цього залежить безпека експлуатації. Водночас вдале виконання цього замовлення може відкрити для компанії двері й до інших споживачів у Австралії", - підкреслив Мазанка.

Про компанію

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2023 році "Інтерпайп" реалізував 387 тис. тонн трубної продукції та 95 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників "Інтерпайпу" становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників, які служать у лавах Збройних Сил України чи інших силових структур, перебуває на рівні 950 осіб.

У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.