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АНАЛІТИКА

Укроборонпром відкрив представництво у Вашингтоні

Укроборонпром відкрив представництво у Вашингтоні

 

Стратегічний виробник озброєння та військової техніки в Україні, який об'єднує підприємства у галузях оборонної промисловості, «Укроборонпром» відкрив офіційне представництво в Вашингтоні.

Церемонія відбулася в вівторок за участю міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми це робимо, бо маємо послідовну стратегію щодо розвитку партнерства із західними партнерами, західними індустріями»,- зазначив міністр у коментарі Укрінформу.

Він нагадав, що в грудні минулого року Україна провела Форум оборонних індустрій у столиці США, де американські компанії «отримали політичний сигнал від американського керівництва» щодо розвитку співпраці з українськими компаніями. Відтоді, за його словами, зʼявилася ціла низка спільних українсько-американських проєктів як із залученням приватного сектору, так і державного.

«Саме для того, щоби мати подальший розвиток цих проєктів, ми відкриваємо цей офіс», - зауважив міністр.

Голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія, на запитання власкора Укрінформу підкреслив, що для української оборонної індустрії критично важливо бути присутньою в Сполучених Штатах. За його словами, вже налагоджені партнерські відносини з кількома провідними в цій галузі американськими компаніями.

«Тому дуже важливо мати представництво «Укроборонпрому тут, бо ми можемо спілкуватися з ними напряму, підтримувати безпосередню взаємодію через наших представників у США», - підкреслив Ломджарія.

Тому, за його словами, українська оборонна індустрія матиме значну користь від роботи представництва українського виробника в американській столиці.

Серед заявлених цілей офісу «Укроборонпрому» в Вашингтоні зазначені поглиблення взаємодії між компаніями оборонного сектору України і США; запуск нових проєктів із залученням американських партнерів; покращення двосторонніх комунікацій. Крім того, представництво працюватиме над залученням інвестицій в наше виробництво; інтеграцією в індустріальний комплекс та ланцюг поставок США.

Як повідомляв Укрінформ, у червні в Україні запрацював спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і німецького виробничого гіганту Rheinmetall, орієнтований на ремонт та виробництво бронетехніки.
 

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