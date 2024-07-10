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АНАЛІТИКА

«Нова пошта» відкрила перше відділення у Франції

 

Група компаній Nova вийшла на ринок Франції, відкривши перше відділення в Ніцці, яке стало сотим відділенням, відкритим за межами України - в Європі, повідомила пресслужба групи.

"У планах до кінця року відкритися в Парижі та Ліоні, а далі і в інших великих містах - Лілль, Тулуза і Бордо", - зазначив співвласник групи компаній NOVA Володимир Поперешнюк.

Він уточнив, що Франція стала 14 європейською країною, на ринок якої вийшла компанія.

Згідно з пресрелізом, поштове відділення Nova Post у Ніцці приймає посилки до 100 кг, вартість доставки становить: за документи - 900 грн, за посилки до 2 кг, 10 кг і 30 кг - 950 грн, 1,5 тис. грн і 2,5 тис. грн відповідно. За відправлення понад 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн за кожен кілограм посилки.

Також клієнти можуть замовляти доставку відправлень до 1 тис. кг кур'єром на будь-яку адресу у Франції. За посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн, або 250 грн за кожні 100 кг ваги, якщо вантаж понад 30 кг.

Партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Надіслати посилку з України можна в один із 17 тис. пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.

Уточнюється, що завдяки партнерам "Нова пошта" зараз має в Європі понад 35 тис. точок сервісу.

Як повідомлялося, "Нова пошта" від початку 2024 року розширила мережу в Україні з 26,6 тис. до 30,1 тис. точок: до 12,1 тис. відділень і 18 тис. поштоматів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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