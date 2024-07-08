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«Українська біржа» з російським капіталом припинила торги
16:38 08.07.2024 |
Фондова "Українська біржа" 8 липня припинила торги після рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювати ліцензію біржі на провадження діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт біржі.
"Сьогодні, 8 липня, торги не проводяться", - йдеться в повідомленні.
Водночас НКЦПФР повідомила, що "Українська біржа" має серед власників особу, до якої застосовано санкції.
"Українська біржа" була заснована у 2008 році найбільшими учасниками українського ринку фондового спільно з російською фондовою біржею РТС, яка пізніше об'єдналася з "Московською біржею".
Торгівля почалася у березні 2009 року за новими для України технологіями. Біржа швидко витіснила біржу ПФТС з ринку торгівлі акціями та облігаціями.
Найбільшим акціонером біржі є компанія Freedom Holding з часткою 24%, до власника якого, Тимура Турлова, запроваджені санкції. Крім того, 2,5% акцій належать російському Сбербанку.
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