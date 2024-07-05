Частка заповідних земель у користуванні ДП «Ліси України» становить 16%

У користуванні ДП «Ліси України» перебуває 1 млн га земель природно-заповідного фонду, що становить 16% загальної площі земель в управлінні підприємства.

Про це під час конференції «Функціонування об'єктів природно-заповідного фонду України в умовах воєнного стану: шляхи відновлення та розвитку» повідомив генеральний директор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець, передає кореспондент Укрінформу.

«У користуванні ДП «Ліси України» перебуває 6,6 млн га земель, з яких 1 000 093 га - це об'єкти природно-заповідного фонду. Тобто показник заповідності на землях, що перебувають у користуванні підприємства, становить більше 16%. Це понад у два рази вище показника заповідності в цілому по країні», - розповів Болоховець.

Упродовж минулого року на території держпідприємства створено 26 нових об'єктів ПЗФ загальною площею 5,9 тис. га.

Очільник установи також зазначив, що «Ліси України» створили 1 039 рекреаційних пунктів у межах своїх лісогосподарських осередків, з яких за новими проєктами 57 були облаштовані минулого року, ще 15 - вже з початку 2024 року.

«Наявність таких організованих місць відпочинку знижує антропогенне навантаження на лісову екосистему, зменшує загрозу виникнення лісових пожеж та шумове забруднення лісів», - зауважив Болоховець.

Окремо він виділив роботу по збереженню самосійних лісів в Україні, яка розпочалася після ухвалення закону №2321 минулого року. Завдяки узаконеннню самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення, що виведені з обігу, у власність держави передано вже понад 20 тис. га таких територій, ще кілька десятків тисяч - в роботі.

«Це потенційні об'єкти природно-заповідного фонду у майбутньому. Це ті осередки природи, які ми ніколи не створимо штучно», - додав очільник «Лісів України».

Як повідомлялося, наприкінці березня Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування підтримав та рекомендував парламентаріям ухвалити за основу у першому читанні урядовий законопроєкт «Про внесення змін до ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду», який встановлює суворіші заборони: пересуватися на авто по природно-заповідних територіях дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях.