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УЗ за 6 міс. 2024 р. на 23% збільшила обсяг перевезення пасажирів
12:41 04.07.2024 |
АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") у січні-червні наростило пасажирські перевезення поїздами далекого сполучення на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 13,5 млн, повідомила пресслужба компанії.
Згідно з повідомленням компанії в телеграм-каналі в четвер, за зазначений звітний період "УЗ" перевезла на 2,4 млн більше пасажирів, ніж минулого року.
У міжнародному напрямку було перевезено 1,1 млн пасажирів проти 890 тис. за січень-червень минулого року.
При цьому наголошується, що, крім кількісних показників, залізничники фокусувалися і на якісних.
За результатами півріччя загальна вчасність поїздів внутрішнього сполучення становила 92%. Українським залізничникам вдалося втримати цей показник, незважаючи на ворожі обстріли інфраструктури, перебої з електроенергією, що потребували оперативного переходу на дизельну тягу, а також в активний період ремонтів інфраструктури та "ремонтні вікна", уточнили в "УЗ", зазначивши, що донизу показники вчасності тягне міжнародне сполучення.
"Перевірки під час перетину кордону нерідко затримують рейси, та й українські поїзди чекають, коли запізнюються міжнародні стикувальні рейси, аби не полишати напризволяще наших пасажирів", - пояснила компанія.
Показник задоволеності пасажирів рівнем сервісу та роботою поїзних бригад у першому півріччі становив 67%, що на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У швидкісних поїздах цей показник становить 79%. Стабільно найвищим тримається показник задоволеності поїздкою у пасажирок жіночих купе - 88%, зазначається в повідомленні.
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