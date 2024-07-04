NovaPay запровадила можливість розстрочки під 82-97% річних

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay надав клієнтам можливість оформити розстрочку в застосунку, реальна річна відсоткова ставка становить 82,1% у разі кредитування на три місяці та 97,2% - на 24 місяці.

"Вона (розстрочка) дає змогу миттєво отримати кредитні кошти прямо в мобільному застосунку", - ідеться в повідомленні NovaPay у телеграм-каналі в четвер.

Зазначається, що в застосунку NovaPay доступні два формати розстрочок: оформлення як позика вже здійсненої транзакції та отримання кредитних коштів на картку для майбутніх покупок або зняття готівки.

Згідно з повідомленням на сайті NovaPay, розстрочку можна оформити на термін від трьох до 12 місяців на суму від 1 тис. грн до 100 тис. грн, заявлена відсоткова ставка - 0,00001% річних, комісія - 3,5% за місяць (42% за рік) від загальної суми кредиту. Розстрочка NovaPay надається без першого внеску, а процес погашення відбувається щомісяця рівними частинами.

Зазначається, що дострокове погашення розстрочки не супроводжуватиметься додатковими комісіями та відсотками. За несплату або несвоєчасне внесення платежів позичальник зобов'язаний сплатити на вимогу кредитодавця штраф у розмірі 150 грн за кожен випадок порушення графіка погашення. Сукупна сума штрафу не може перевищувати розміру подвійної суми кредиту.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року NovaPay запустила перший кредитний продукт для приватних клієнтів - "Посилка в кредит". За півтора року компанія видала понад 132 тис. таких кредитів на суму приблизно 850 млн грн.

Цього року, 12 червня, сервіс запустив програму кредитування фізосіб-підприємців (ФОП), які є клієнтами ГК NOVA.

NovaPay - це заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють майже 13 тис. співробітників у понад 3,5 тис. відділеннях "Нової пошти" у всій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.