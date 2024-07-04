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Укрзалізниця до кінця року планує підняти тариф на вантажні перевезення
10:49 04.07.2024 |
До кінця року тарифна модель Укрзалізниці, за якою та працювала з 1997 року, має повністю змінитися. Інакше компанії не уникнути збитків, заявив в інтерв'ю Forbes Ukraine голова правління УЗ Євген Лященко.
Він розповів, що порівняно з минулим роком експорт зернових культур залізницею зріс на 43%.
"Це важливо для стабілізації економіки країни та фінансового стану компанії. Зернові, залізна та марганцева руда - це 81% наших експортних перевезень, і завдяки цьому до початку червня Укрзалізниці вдалося зберегти статус прибуткової компанії", - зазначив Лященко.
За його словами, у червні спостерігається інша динаміка. За п'ять місяців Україна фактично вивезла старий урожай, і обсяги перевезення зернових значно впали. Також зменшився експорт продукції металургії та залізорудної промисловості через обмеження на електропостачання.
"Натомість спостерігаємо зростання обсягів перевезень позакласних - збиткових для нас - вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії", - сказав Лященко.
Поки що тарифна реформа "зависла" в урядових кабінетах.
За пів року УЗ перевезла понад 90 млн тонн вантажів, зокрема 45 млн тонн - експортні перевезення.
Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено вантажів:
→ залізна і марганцева руда - 22,9 млн тонн;
→ зернові вантажі - 22,5 млн тонн;
→ кам'яне вугілля - 12,5 млн тонн;
→ мінбудматеріали - 13,7 млн тонн.
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