Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після Харківщини «Укрпошта» встановила контейнерне відділення в Бородянці

Після Харківщини «Укрпошта» встановила контейнерне відділення в Бородянці
 

АТ "Укрпошта" встановило відділення контейнерного типу в Бородянці Київської області.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Раніше перше таке відділення на 20 м² ми встановили на Харківщині. Починаємо тестувати відділення більшої площі - 40 м² в Бородянці", - написав Смілянський.

Після Харківщини «Укрпошта» встановила контейнерне відділення в Бородянці

 

За його словами, кожне наступне відділення дає нам можливість покращити досвід клієнтів та працівників, а також вдосконалити інженерні питання.

"Тож готуємось до будь-яких викликів з боку ворога", - написав гендиректор "Укрпошти".

Укрпошта почала реалізовувати проєкт контейнерних відділень ще влітку минулого року, оголосивши на Prozorro тендер із закупівлі контейнерів.

Після Харківщини «Укрпошта» встановила контейнерне відділення в Бородянці

 

Встановлений у Харківській області контейнер і є результат тендеру. Це була тестова закупівля двох типів контейнерів: 20 кв. м та 40 кв. м. Встановлений контейнер 20 кв. м.

Після Харківщини «Укрпошта» встановила контейнерне відділення в Бородянці

 

У контейнерному відділенні передбачена можливість встановлення резервного генератора, провідного інтернету, а як резервна опція - термінал Starlink. Усі послуги, які надаватимуться у контейнерному відділенні, абсолютно ідентичні тим, що надаються у стаціонарному.

Після Харківщини «Укрпошта» встановила контейнерне відділення в Бородянці

 

В Укрпошті додають, що кількість контейнерних відділень для додаткової закупівлі у 2024 році ґрунтуватиметься на аналізі поточних потреб.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7476
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 43,6977
  0,0124
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4652  0,10 0,25 41,0896  0,15 0,37
EUR 43,5200  0,09 0,21 44,2776  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8000  0,10 0,25 40,8200  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес