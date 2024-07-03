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Після Харківщини «Укрпошта» встановила контейнерне відділення в Бородянці
12:24 03.07.2024 |
АТ "Укрпошта" встановило відділення контейнерного типу в Бородянці Київської області.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"Раніше перше таке відділення на 20 м² ми встановили на Харківщині. Починаємо тестувати відділення більшої площі - 40 м² в Бородянці", - написав Смілянський.
За його словами, кожне наступне відділення дає нам можливість покращити досвід клієнтів та працівників, а також вдосконалити інженерні питання.
"Тож готуємось до будь-яких викликів з боку ворога", - написав гендиректор "Укрпошти".
Укрпошта почала реалізовувати проєкт контейнерних відділень ще влітку минулого року, оголосивши на Prozorro тендер із закупівлі контейнерів.
Встановлений у Харківській області контейнер і є результат тендеру. Це була тестова закупівля двох типів контейнерів: 20 кв. м та 40 кв. м. Встановлений контейнер 20 кв. м.
У контейнерному відділенні передбачена можливість встановлення резервного генератора, провідного інтернету, а як резервна опція - термінал Starlink. Усі послуги, які надаватимуться у контейнерному відділенні, абсолютно ідентичні тим, що надаються у стаціонарному.
В Укрпошті додають, що кількість контейнерних відділень для додаткової закупівлі у 2024 році ґрунтуватиметься на аналізі поточних потреб.
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