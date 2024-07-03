Запаси газу в підземних сховищах становлять 9,5 мільярда кубометрів - Чернишов

Станом на 1 липня в українських підземних сховищах газу накопичено 9,5 млрд кубометрів "блакитного палива".

Про це в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна" повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

"Сьогодні у наших ПСГ знаходиться 9,5 млрд кубометрів газу. Цього об'єму достатньо, щоб планувати вихід на понад 13 млрд кубометрів на початок опалювального сезону 2024/2025 років", - сказав Чернишов.

Він зазначив, що темпи закачування газу на 400 млн кубометрів перевищують відповідні показники минулого року.

Чернишов запевнив, що Група Нафтогаз робить усе можливе, щоб повністю забезпечити потреби різних категорій споживачів у природному газі, включно із додатковою потребою в газі для генерації електроенергії.

Як повідомлялося, у січні - червні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го компанії Групи Нафтогаз збільшили видобуток газу на 8% - до 7,3 млрд кубометрів.