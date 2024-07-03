Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укрпошта» відкрила термінал в Одесі на 270 тис. відправлень на добу

09:02 03.07.2024 |

Новини компаній

 

АТ "Укрпошта" відкрила логістичний термінал з автоматизованими сортувальними лініями в Одесі, який забезпечує обробку 270 тис. дрібних і великих відправлень на добу для всього півдня України, повідомила пресслужба товариства у вівторок.

"Особливість його (термінала) в тому, що саме тут сортуються посилки для трьох областей - Одеської, Херсонської та Миколаївської", - зазначив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, завдяки встановленню повністю автоматизованих сортувальних ліній "Укрпошта" може адаптивно реагувати на зміни у воєнній ситуації, і, зменшуючи можливість помилок під час сортування, швидко та чітко доставляти відправлення до місць призначення.

Як уточнив Смілянський у фейсбуці, на новому терміналі в Одесі встановлено обладнання та програмне забезпечення українського виробника з можливістю обробки трьох посилок на секунду.

Зазначається, що відкриття Одеського термінала є частиною стратегії розвитку та модернізації "Укрпошти", яку компанія розпочала 2021 року. Наразі компанія встановила 17 автоматизованих ліній у семи містах України: дев'ять ліній сортують дрібні відправлення і вісім - великі посилки. Протягом наступних двох місяців компанія відкриватиме в містах по всій Україні нові термінали, логістичні центри та депо з інноваційним обладнанням.

Смілянський також зазначив, що "Укрпошта" планує завершити автоматизацію потужностей у всіх семи терміналах і 16 логістичних центрах протягом 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7476
  0,1063
 0,26
EUR
 1
 43,6977
  0,0124
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3642  0,08 0,20 40,9388  0,06 0,14
EUR 43,4277  0,09 0,22 44,1338  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7000  0,04 0,10 40,7150  0,04 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес