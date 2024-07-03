Фінансові новини
- |
- 03.07.24
- |
- 09:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин
23:32 02.07.2024 |
"Укрзалізниця" ініціювала поновлення в правилах перевезення тварин.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-патнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури - і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними", - сказано в повідомленні.
Що зміниться в правилах перевезення тварин
Так, у новій редакції правил:
* прибирається визначення "жорстка конструкція" з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном;
* для малих тварин до 45 см у холці дозволяється тимчасове перебування без переноски - для здорової активності та/або сну на полиці купе;
* для великих собак від 45 см ми дозволяється проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе;
* для великих собак в "Інтерсіті+" проїзд теж стане можливим - за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.
* будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів - з намордником і повідком.
"Важливо: якщо ви відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, ми забезпечимо альтернативні місця", - наголосили в "Укрзалізниці".
Також у компанії анонсували спільну з UAnimals роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.
Перед затвердженням Державною регуляторною службою України проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.
Чому вирішили змінити правила
Потреба оновити правила перевезення тварин виникла після історії з нацгвардійцем Валерієм, якому довелося їхати зі службовим лабрадором Ермі в тамбурі "Інтерсіті" Київ - Чернігів. Щоб на проблему звернули увагу та вжили відповідних заходів, організацію UAnimals позначили у дописах понад тисячу разів.
Коментуючи цю історію, "Укрзалізниця" послалася на те, що саме в "Інтерсіті", за правилами, не можна перевозити тварин, вищих за 45 сантиметрів у холці.
Таке правило діє не через умовну небезпеку, а саме через брак місця на пасажирських багажних місцях і дискомфорт для самих тварин. Нацгвардія додала, що військовослужбовець добровільно стояв у тамбурі, бо не хотів порушувати правила, а чекати купейного вагона, де можна їхати з лабрадором, не мав часу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США дозволять Україні бити глибше по Росіїї, якщо Кремль спробує розширити фронт
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: У Трампа допускають «угоду» з РФ щодо України з відмовою від НАТО і втратою територій
|Глава Пентагону анонсував надання Україні військової допомоги на $2,3 млрд
|Орбан просив Зеленського про вигідне РФ припинення вогню та «вдячний за відповідь»
|Україна та Угорщина готують договір про двосторонні відносини – Орбан і Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Укрпошта» відкрила термінал в Одесі на 270 тис. відправлень на добу
|«Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин
|«Укрзалізниця» запустить вантажні поїзди до найбільшого річкового порту Європи
|«Українська бронетехніка» поставила першу партію машин «Новатор-2» з РЕБ для Нацгвардії
|«Нафтогаз» збільшив видобуток газу на 8%: перевищує план
|Уряд планує приватизацію «Сенс банку» та «Укргазбанку»
Бізнес
|Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре
|Gemini AI тепер доступний у програмі Google Messages на Android
|Європейська Комісія розкритикувала Apple за рішення не представляти функції Apple Intelligence в ЄС
|ІТ-експорт у травні зріс до 560 мільйонів доларів, перевищивши квітневий показник
|YouTube «Juno» для Apple Vision Pro підтримує формат 360-градусного відео
|SpaceX Ілона Маска отримав оцінку у $210 мільярдів. Це рекорд для американської приватної компанії
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи