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«Українська бронетехніка» поставила першу партію машин «Новатор-2» з РЕБ для Нацгвардії

«Українська бронетехніка» поставила першу партію машин «Новатор-2» з РЕБ для Нацгвардії

 

Нацгвардійці мають плани озброїти новими машинами "Новатор-2" кожну бойову бригаду служби - про це повідомляє «Defence Express».

Компанія "Українська бронетехніка" передала Національній гвардії України першу партію нових броньованих автомобілів "Новатор-2". Як наголосив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, машина створювалася з урахуванням всіх побажань нацгвардійців, а випробування нової машини перед стартом серійного виробництва тривали майже рік. Він повідомив, що "Українська бронетехніка" стала першим з виробників, хто постачає броньовані автомобілі одразу з засобами радіоелектронної боротьби.

Як заявив заступник командувача Нацгвардії Олександр Білоус, бронеавтомобіль "Новатор-2" був виготовлений на замовлення НГУ відповідно до потреб мати на озброєння бронеавтомобіль під бойову групу. "Такі автомобілі отримає кожна бойова бригада Нацгвардії", - стверджує Білоус.

Новий 10-місний бронеавтомобіль "Новатор-2" був вперше представлений у вересні 2023 року на виставці MSPO у Польщі, машина створена на базі попередньої версії "Новатора" з урахуванням вимог сьогоднішнього поля бою.

Поява 10-місної версії пояснюється саме потребою військових, хоча насправді "Новатор-2" вийшов не набагато більшим за п'ятимісну версію, довжина машини зросла всього на 10 см, а основні зміни в машині прийшлися на ту частину, яка була кузовом пікапа - її зашили бронею, встановили 5-сантиметрові вікна, додаткові крісла і люк в задній частині - як додаткову точку для ведення вогню, а також для евакуації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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