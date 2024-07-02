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«Нафтогаз» збільшив видобуток газу на 8%: перевищує план
09:58 02.07.2024 |
За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".
Так, "Укргазвидобування" та "Укрнафта" видобули 7,3 мільярда кубометрів газу. На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%, заявили у пресслужбі.
"Такого результату вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 - високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу", - зазначив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
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