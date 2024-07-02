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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» збільшив видобуток газу на 8%: перевищує план

 

За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

Так, "Укргазвидобування" та "Укрнафта" видобули 7,3 мільярда кубометрів газу. На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%, заявили у пресслужбі.

"Такого результату вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 - високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу", - зазначив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
За матеріалами: Економічна правда
 

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