«Нафтогаз» збільшив видобуток газу на 8%: перевищує план

За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" збільшили видобуток газу на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

Так, "Укргазвидобування" та "Укрнафта" видобули 7,3 мільярда кубометрів газу. На поточний момент показники видобутку газу перевищують операційний план на майже 2%, заявили у пресслужбі.

"Такого результату вдалося досягти завдяки запуску 41 свердловини, що на одну більше, ніж планувалося. З них 14 - високодебітні, дають понад 100 тисяч кубометрів газу на добу", - зазначив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.