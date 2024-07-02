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АНАЛІТИКА

Укрпошта збільшує тарифи на відправлення

 

АТ "Укрпошта" з 1 липня збільшує тарифи "Укрпошта. Стандарт" і "Укрпошта. Експрес" у середньому на 5-10 грн.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.

"Національний поштовий оператор спрощує та індексує вартість послуг на відправлення по Україні в межах тарифів "Укрпошта. Стандарт" і "Укрпошта. Експрес" з 1 липня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, тарифи на відправлення до 2 кг матимуть єдину вартість по країні. Згідно з тарифом "Стандарт" для відправлень до 2 кг по області вона становитиме 40 грн, по Україні - 45 грн. А для тарифу "Експрес" - 45 грн та 60 грн відповідно.

У компанії наголошують, що після оновлення вартість відправлень "Укрпошта. Стандарт" збільшиться у середньому на 5-9 грн. Тарифи "Укрпошта. Експрес" по області та в межах України зміняться в середньому на суму до 10 грн залежно від ваги відправлення.

Тарифи на пересилання письмової кореспонденції, послуг "Укрпошта. Документ" та міжнародних відправлень не зміняться.

Оператор зауважив, що перегляд та індексація тарифів є вимушеним кроком через зростання цін на електроенергію, паливо та комунальні послуги, інфляцію, а також значні руйнування інфраструктури внаслідок російських обстрілів й необхідність її відновлення. "Оновлені тарифи також містять витрати на реалізацію заходів для забезпечення безперервної роботи в умовах відсутності електроенергії, зокрема на прифронтових територіях, для того, щоб пенсії, соціальні виплати, посилки, ліки та листи доставлялись всюди за будь-яких умов", - додали в Укрпошті.

Для корпоративних клієнтів продовжує діяти гнучка система знижок.

Як повідомлялося, керівництво АТ "Укрпошта" веде переговори з міжнародними партнерами щодо можливості зниження тарифів на відправлення та пришвидшення доставки в Україну товарів з іноземних маркетплейсів.
 

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