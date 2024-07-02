УЗ за 6 міс.-2024 збільшила перевезення вантажів на 28%

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у січні-травні 2024 року збільшило обсяг перевезення вантажів на 28% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 90 млн тонн, повідомила пресслужба компанії в понеділок.

"Фіксуємо досить позитивну динаміку вантажоперевезень у першому півріччі 2024 року. Важливо, що, крім загального обсягу перевезень, зріс і експорт стратегічно важливого вантажу - зернових культур - порівняно з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни", - наведено в повідомленні слова голови правління УЗ Євгена Лященка.

Він додав, що одночасно спостерігається зростання обсягів перевезень позакласних - збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії.

За даними УЗ, за 6 місяців перевезено 12,5 млн тонн кам'яного вугілля та 13,7 млн тонн мінбудматеріалів.

Водночас лідерами за обсягами перевезення залишаються прибуткові вантажі - залізна та марганцева руди - 22,9 млн тонн і зернові - 22,5 млн тонн.

Обсяг експортних перевезень УЗ за зазначений період зріс на 59% - до 45 млн тонн, внутрішніх - на 3%, до 40 млн тонн, імпортних - на 62%, до 5 млн тонн.