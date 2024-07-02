Фінансові новини
- |
- 02.07.24
- |
- 09:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
УЗ за 6 міс.-2024 збільшила перевезення вантажів на 28%
15:43 01.07.2024 |
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у січні-травні 2024 року збільшило обсяг перевезення вантажів на 28% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 90 млн тонн, повідомила пресслужба компанії в понеділок.
"Фіксуємо досить позитивну динаміку вантажоперевезень у першому півріччі 2024 року. Важливо, що, крім загального обсягу перевезень, зріс і експорт стратегічно важливого вантажу - зернових культур - порівняно з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни", - наведено в повідомленні слова голови правління УЗ Євгена Лященка.
Він додав, що одночасно спостерігається зростання обсягів перевезень позакласних - збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії.
За даними УЗ, за 6 місяців перевезено 12,5 млн тонн кам'яного вугілля та 13,7 млн тонн мінбудматеріалів.
Водночас лідерами за обсягами перевезення залишаються прибуткові вантажі - залізна та марганцева руди - 22,9 млн тонн і зернові - 22,5 млн тонн.
Обсяг експортних перевезень УЗ за зазначений період зріс на 59% - до 45 млн тонн, внутрішніх - на 3%, до 40 млн тонн, імпортних - на 62%, до 5 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
|ПА ОБСЄ визнала війну РФ геноцидом українців - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд планує приватизацію «Сенс банку» та «Укргазбанку»
|Укрпошта збільшує тарифи на відправлення
|УЗ за 6 міс.-2024 збільшила перевезення вантажів на 28%
|Україна запустила серійне виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 км
|На території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини, - «Укроборонпром»
|Укргазвидобування змінило керівника
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій