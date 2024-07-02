Україна запустила серійне виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 км

Україна запустила серійне виробництво ударних дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна в інтерв'ю АрміяInform.

"За доволі стислий проміжок часу ми розробили та запустили в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Зараз вони уражають стратегічні об'єкти ворога на відстані більш як 1000 км", - сказав він.

На думку директора "Укроборонпрому", копіювати підходи Росії до такого виробництва не варто. Він зазначив, Україна стала "нелінійною та інноваційною" у виробництві дронів.

"Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. Свого часу Давид зрозумів, що боротися із Голіафом методами самого ж Голіафа - хибна ідея. У підсумку він обрав ту зброю, яка могла принести перемогу, та вміло застосував її", - додав Сметанін.