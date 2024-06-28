Цегельний завод братів Медведчука і Козака передали в управління АРМА

Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака вартістю $5 млн.

Сергій Медведчук і Богдан Козак є власниками компанії "Керамбуд", що займається видобутком піску та виготовленням керамічної цегли у Львівській області.

Як уточнили в ДБР, підприємство роками ухилялося від сплати податків, натомість прибутки йшли на фінансування збройної агресії Росії проти України. Нещодавно ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозри фігурантам розслідування.

У державну власність також перейде інше майно підприємства: чотири позашляховики, два екскаватори, трактор, автонавантажувачі, земельні ділянки загальною площею понад 10 га, нежитлові приміщення площею понад 31 000 квадратних метрів.

У червні минулого року ДБР вже передало до ЗСУ арештований автопарк підприємства вартістю понад $1 млн.

Крім того, накладено арешт на майно братів Медведчука та Козака, яке фігуранти встигли переписати на найближчих родичів чи підставних осіб.

Зокрема, у квітні 2022 року брат Тараса Козака, дізнавшись що ДБР проводить розслідування, уклав 30 договорів купівлі-продажу та чотири угоди дарування на майно вартістю 3,5 млн доларів США. На свою матір він переоформив 4 квартири у Києві, квартиру у Львові та будинок на Самбірщині, дві земельні ділянки площею майже 0,5 га.

Цивільна дружина брата Козака стала власницею двох квартир, двох паркінгів та нежитлового приміщення у Львові. Іще три будинки у Львові та три земельні ділянки перейшли у власність наближених осіб.

Триває процедура передачі до АРМА вказаного майна, додали в ДБР.