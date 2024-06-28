Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 00:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фонд держмайна продав Миколаївське морське агентство. Ціна зросла у 20 разів
23:15 27.06.2024 |
Фонд держмайна провів у системі Prozorro.Продажі аукціон з приватизації держпідприємства "Миколаївське морське агентство". Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
За актив змагалися шість учасників. У ході торгів ціна зросла у 20 разів - з майже 711 000 грн до 14,28 млн грн.
Переможець аукціону - Миколаївський рибний порт, який до цього орендував частину майна Агентства.
Новий власник отримає складські приміщення, обладнання, меблі та водний транспортний засіб (плавучий причал). Також об'єкт має вигідне розташування - недалеко від Чорноморського суднобудівного заводу та залізничного вокзалу, поряд із річкою Південний Буг.
Миколаївське морське агентство займалося обслуговуванням водного транспорту. У 2020 році перейшло з-під управління Держагентства меліорації та рибного господарства у сферу управління ФДМ.
У 2021 році майно Агентства було заарештовано у справі про стягнення 5,2 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кирило Тимошенко повідомив, що до нього приходили з обшуками у справі, до якої він не має стосунку
ТОП-НОВИНИ
|FT: США та Ізраїль ведуть переговори з Україною про надання до 8 систем Patriot
|Україна підписала з ЄС безпекову угоду з фінансовими зобов’язаннями
|EOS Defence Systems висловила бажання локалізувати виробництво в Україні
|11 вимог Орбана. Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Hotel Solution: Важливість якісних махрових халатів для готельного бізнесу
У РУБРИЦІ
|Фонд держмайна продав Миколаївське морське агентство. Ціна зросла у 20 разів
|«Укрзалізниця» отримала ліцензію залізничного вантажного перевізника у Польщі
|Іспанська компанія Renfe допоможе Укрзалізниці адаптувати потяги до різної ширини колії
|Держава поновила газові ліцензії Smart Energy Новинського
|Нацбанк вимагає від поляків продати «Ідея Банк». Ним зацікавилися Тігіпко, Ахметов та «Нова Пошта», – ЗМІ
|Carlsberg відкрив в Україні крафтову броварню
Бізнес
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем
|У Google Wallet тепер можна додавати ключі від номерів готелю