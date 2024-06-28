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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна продав Миколаївське морське агентство. Ціна зросла у 20 разів

 

Фонд держмайна провів у системі Prozorro.Продажі аукціон з приватизації держпідприємства "Миколаївське морське агентство". Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

За актив змагалися шість учасників. У ході торгів ціна зросла у 20 разів - з майже 711 000 грн до 14,28 млн грн.

Переможець аукціону - Миколаївський рибний порт, який до цього орендував частину майна Агентства.

Новий власник отримає складські приміщення, обладнання, меблі та водний транспортний засіб (плавучий причал). Також об'єкт має вигідне розташування - недалеко від Чорноморського суднобудівного заводу та залізничного вокзалу, поряд із річкою Південний Буг.

Миколаївське морське агентство займалося обслуговуванням водного транспорту. У 2020 році перейшло з-під управління Держагентства меліорації та рибного господарства у сферу управління ФДМ.

У 2021 році майно Агентства було заарештовано у справі про стягнення 5,2 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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