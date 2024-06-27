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АНАЛІТИКА

Іспанська компанія Renfe допоможе Укрзалізниці адаптувати потяги до різної ширини колії

 

Укрзалізниця та державна іспанська залізнична компанія Renfe готують перші напрацювання в рамках пілотного проєкту щодо впровадження потягів, які адаптуються до різної ширини колії для 1520 мм /1435 мм/1668 мм.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко на спільній пресконференції з міністром економіки, торгівлі та підприємництва Королівства Іспанія Карлосом Куерпо Кабальєро в Києві, передає Укрінформ.

За словами Свириденко, зараз розробляється дорожня карта із реалізації проєкту. Опрацьовуються питання проєктування, випробування та виготовлення вагонів, обладнаних розсувними колісними парами, а також пристрою зміни ширини колії, їх тестування, сертифікація системи в країнах експлуатації.

«Для реалізації проєкту планується створення консорціуму іспанських компаній, які звернуться до Міністерства торгівлі Іспанії для залучення проєктного фінансування через механізм Фонду корпоративної інтернаціоналізації (FIEM) для АТ «Укрзалізниця», - зазначила Свириденко.

Її іспанський колега Карлос Куерпо Кабальєро на уточнююче питання журналістів додав: «Цей проект має не тільки величезне економічне значення, він також має дуже велике символічне значення, оскільки це допоможе з'єднати Україну з європейськими країнами. Зараз обидві команди працюють над розробкою технічних деталей цього проекту і також визначають необхідну суму. Щойно завершиться підготовка технічного проекту та стане відома фінальна вартість, Іспанія зробить свій вклад в цей проект».

Як повідомлялося, в Україну прибула делегація урядовців та підприємців Королівства Іспанії на чолі з міністром економіки Іспанії Карлосом Куерпо Кабальєро.
 

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