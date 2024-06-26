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Держава поновила газові ліцензії Smart Energy Новинського
23:07 26.06.2024 |
Державна служба геології та надр України поновила газові ліцензії компаній, що входять до групи Smart Energy Вадима Новинського. Про це повідомляється на сайті служби в наказі №293 від 26 червня 2024 року.
Йдеться про компанії:
→ Аркона Газ-Енергія, яка володіє спеціальним дозволом на дослідно-промислову розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища у Полтавській області;
→ Пром-Енерго Продукт, яка володіє спеціальним дозволом на видобування вуглеводнів на Васищівському родовищі в Харківській області;
→ Укргазвидобуток, яка володіє спеціальним дозволом на видобування вуглеводнів на Островерхівському родовищі в Харківській області.
Поновлення ліцензій стало можливим після того, як Рада національної безпеки й оборони обмежила санкції проти Новинського в частині надрокористування.
Новинському також повернули ліцензії на видобування граніту родовища Передаточнинське, ділянка Лівобережна (Запорізька область, ТОВ "Смарт Граніт") та геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод (Черкаська область, ТОВ "Віджи Продакшн" і ТОВ "Віджи Фармінг").
На таких самих підставах Держгеологія поновила окремі ліцензії на користування надрами, які належать іншому підсанкційному бізнесмену Вадиму Єрмолаєву (граніт, вода).
Smart Energy раніше входила до п'ятірки найбільших приватних газовидобувників України, до початку повномасштабної російської агресії проти України її компанії видобували понад 1 млн куб. м газу на добу. У 2023 році на активах групи видобули 150 млн кубометрів газу, 17 000 тонн конденсату та виготовили 11 500 тонн LPG (автомобільний газ).
Компанія заявляла, що кожна доба простою її родовищ коштувала державі 450 000 куб. м невидобутого газу.
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