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АНАЛІТИКА

Відділення Укрексімбанку можуть перейти в онлайн-режим роботи через проблеми з електрикою взимку

 

Через проблеми з опаленням та браком електроенергії взимку відділення "Укрексімбанку" можуть перейти в онлайн-режим роботи.

Про це повідомила членкиня наглядової ради "Укрексімбанк" Вікторія Страхова під час Банківського форуму від Економічної правди.

"Нам реально треба думати, що ми будемо робити взимку з нашими відділеннями. Нам треба й опалення. Можливо ми будемо переходити в онлайн-режим", - заявила вона.

Але Страхова зазначила, що банк переважно корпоративний і не потребує багато відділень для операцій з клієнтами.
За матеріалами: Економічна правда
 

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