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АНАЛІТИКА

Апеляційна палата ВАКС конфіскувала активи В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банк

 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у вівторок, 25 червня, підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Мотор-Банк стане сьомим державним банком після ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Укргазбанку, Сенс Банку та PIN банку.

Частка держави в банківському секторі України на кінець 2023 року становила 53,2% за чистими активами.

Мотор-Банк не єдиний актив, який конфіскують у Богуслаєва та ще однієї підсанкційної особи Петра Кононенка (гендиректор російської компанії "Борисфен").

Держава отримає також корпоративні права таких юридичних осіб, як страхова компанія "Мотор-Гарант", Вінницький авіазавод і ТОВ "Вертольоти МСБ".

СК "Мотор-Гарант" уже втратила всі ліцензії на надання фінансових послуг через санкції проти Богуслаєва, а Вінницький авіазавод де-факто перебуває під контролем держави й переданий в управління раніше націоналізованого заводу "Мотор Січ".

Весь перелік стягнутих активів Богуслаєва:

- 14 об'єктів нерухомого майна в Запорізькій області (житлові будинки, земельні ділянки, гараж, рибальський стан "Коса Обіточна", адміністративні будівлі);­
- майнові права на торговельні марки;­
- корпоративні права (51% ТОВ "Золота Айстра", 90,1% ТДВ "СК "Мотор-Гарант", 100% ТОВ "Вінницький авіаційний завод", 100% ТОВ "Вертольоти МСБ", 100% АТ "Мотор-Банк", 16,7% ПП "Азов Трейд-ХХI");
- 336 одиниць вогнепальної зброї;­
- готівка на суму $12,59 млн, 236 000 євро, 3,2 млн російських рублів, 105,53 млн грн (в загальному еквіваленті - близько 615 млн грн).

Активи Кононенка - це­ корпоративні права (23% ТОВ "Жекон", 17% ТОВ "Перспектива високі технології", 19% ПрАТ "Промзапал").
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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