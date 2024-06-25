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«Нафтогаз» сплатить до держбюджету дивідендів на 12,2 мільярда
13:43 25.06.2024 |
"Нафтогаз України" за результатами 2023 року сплатить до держбюджету 12,2 мільярда гривень дивідендів та ще 2,1 мільярда податку на дивіденди.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз".
"НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності в 2023 році сплатить до державного бюджету України майже 12,2 млрд грн дивідендів, а також 2,1 млрд гривень податку на дивіденди", - йдеться у повідомленні.
Розмір дивідендів складає 95% чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам компанії. Пресслужба зазначає, що це найвищий показник серед державних компаній.
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