Київська мережа магазинів «М'ясний рай» виставлена на продаж

Мережа магазинів "М'ясний рай", відома своїми високоякісними м'ясними виробами, оголошує про продаж активів та торгової марки. Пропозиція на відкриває нові можливості для інвесторів і підприємців, які прагнуть розвивати бізнес у сфері ритейлу.

Мережа "М'ясний рай" була заснована у 2017 році і швидко завоювала довіру клієнтів завдяки високій якості продукції та орієнтації на місцевих постачальників. Перший магазин було відкрито на бульварі Шевченка, після чого мережа постійно розширювалася, відкриваючи нові точки продажу. Протягом 2018-2022 років було відкрито та 8 магазинів. Загальний обсяг інвестицій у розвиток та підтримку бізнесу склав понад 700 000 доларів. Зараз "М'ясний рай" включає в себе три магазини, виробничий цех, кав'ярню та інтернет-магазин, що забезпечують широкий асортимент продукції для клієнтів.

Основні активи:

Магазин на вулиці Олеся Гончара, 32а, відкритий у 2018 році. Площа: 130 м²; Асортимент: свіже м'ясо, ковбаси, заморожені продукти, спеції, соуси; Особливості: акцент на якісних продуктах і місцевих постачальниках; Магазин на вулиці Генерала Алмазова, 2, відкритий у 2022 році. Площа: 109 м² Асортимент: аналогічний до магазину на Гончара Магазин на вулиці Сергія Данченка, 24, відкритий у 2022 році. Площа: 95 м². Асортимент: аналогічний до попередніх магазинів Виробничий цех, відкритий у березні 2020 року. Площа: 211 м². Продуктивність: до 12 000 кг замороженої продукції на місяць. Продукти: ковбаси, копченості, салати (реалізуються в торговельній мережі). Кав'ярня на вулиці Гончара, відкрита у липні 2020 року. Площа: 70 м². Асортимент: гарячі напої, випічка, десерти, закуски. Особливості: затишне місце для зустрічей та відпочинку, знаходиться в діловому центрі Києва. Інтернет-магазин, що працює з 2018 року. Асортимент: свіже м'ясо, ковбаси, заморожені продукти, спеції Послуги: доставка по Києву, зручна система онлайн-замовлень

Переваги та перспективи

Мережа "М'ясний рай" пропонує унікальну можливість для інвесторів увійти на ринок продуктів харчування з готовим, добре налагодженим бізнесом.

Основні переваги:

Зареєстрована торгова марка "М'ясний рай", яка забезпечує впізнаваність бренду.

Висока якість продукції та позитивна репутація серед місцевих жителів та ресторанів.

Розвинена маркетингова стратегія з активною присутністю у соціальних мережах і програмами лояльності.

Потенціал для подальшого розширення як у роздрібній торгівлі, так і у виробничій діяльності.

Ця пропозиція на продаж є ідеальним варіантом для підприємців, які бажають інвестувати у стабільний і прибутковий бізнес з широкими перспективами розвитку. Детальна інформація - за телефоном +380 67 230 00 17.