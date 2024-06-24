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АНАЛІТИКА

Третій блок Хмельницької АЕС можна збудувати за три роки - Галущенко

 

Міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує, що побудувати третій блок Хмельницької АЕС вдасться орієнтовно за три роки.

Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини», відповідаючи на запитання щодо планів зробити ХАЕС найбільшою в Європі, передає Укрінформ.

«Хмельницький третій (блок - ред.) ми побудуємо достатньо швидко - до трьох років він буде у мережі. З точки зору будівництва атомного блоку це дуже швидко. Там майже готова велика будівельна частина, плюс у нас є велика кількість запчастин уже на площадці. Ми розуміємо, як це робити», - зазначив Галущенко.

Він пояснив, що при розбудові Хмельницької АЕС ідеться про кредитні кошти. Наразі тривають перемовини з банками, щоб їх отримати.

Стосовно підписання з банками відповідних угод очільник Міненерго зауважив, що вже є меморандуми та попередні домовленості.

Як повідомлялося, Галущенко заявив, що на Хмельницькій АЕС будуть добудовані два блоки та встановлені два нові реактори АP1000, і ця станція буде найбільшою в Європі.
 

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