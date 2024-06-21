Київстар запустив онлайн-реєстрацію номера за допомогою Дії або BankID





Київстар запровадив сервіс онлайн-реєстрації номера за допомогою Дії або BankID. Раніше онлайн можна було зареєструвати номер тільки за допомогою КЕП - кваліфікованого електронного підпису.

Для того, щоб підв'язати номер до документа онлайн, достатньо:

* перейти на сторінку Реєстрації номера на сайті Київстар

* авторизуватися в обліковому записі чи створити його

* пошерити ID-картку чи закордонний паспорт через Дію або пройти ідентифікацію за допомогою BankID НБУ

* підписати заяву просто на екрані й дочекатись сповіщення про те, що номер зареєстровано.

Завдяки реєстрації ніхто крім власника номера не зможе відновити, заблокувати чи перевипустити SIM-карту. Такі операції будуть доступні абоненту лише після перевірки з боку оператора за документом, який прив'язано до номера.

Реєстрація номера є безплатною та не впливає на тариф, залишок на рахунку та підключені послуги при цьому зберігаються.

Раніше завдяки співпраці компанії з Дія та НБУ була реалізована можливість замовити eSIM з контрактним підключенням у Київстар. Для цього достатньо пройти ідентифікацію через сервіс НБУ BankID або пошерити паспорт через застосунок Дія.