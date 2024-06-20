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Антимонопольний комітет надав дозвіл на передачу Укрнафті заправок Татнєфті
17:01 20.06.2024 |
Антимонопольний комітет дав дозвіл Укрнафті на отримання в управління часток у статутному капіталі трьох акціонерних товариств, які належали російському холдингу Татнєфть. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.
Йдеться про компанії Полтава-Капітал, Харків-Капітал та Татнєфть-АЗС-Україна, які володіють автозаправними станціями та іншим нерухомим та рухомим майном.
У квітні 2022 року ці компанії були заарештовані в рамках кримінального провадження, а в липні того ж року - судовим рішенням передані в управління АРМА. На частину майна було накладено арешт ще у листопаді 2020 року, а управління АРМА його передали у березні 2023 року.
Загалом, окрім рухомого та нерухомого майна (земельні ділянки тощо) йдеться про понад сто автозаправних станцій, до десятка нафтобаз, а також ГНС, ГАЗС та АГЗП.
Рішення про передачу Укрнафті активів Татнєфті підтримав уряд ще в серпні минулого року.
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