Компанії Укроборонпрому уклали п'ять угод з міжнародними структурами

Компанії, що входять до складу АТ "Українська оборонна промисловість", під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory уклали п'ять угод про партнерство. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Українські компанії не просто представляють свої розробки, але й підписують конкретні документи щодо майбутнього партнерства. Компанії АТ "Укроборонпром" уклали п'ять угод", - йдеться в повідомленні.

Перша угода з французькою Thales - це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв'язку, систем ППО та радарів. З цією ж компанією підписана угода щодо створення в Україні сервісного центру з обслуговування та випробування засобів радіоелектронної боротьби та радарів.

Партнерство з французьким виробником дронів Hexadrone передбачає спільне виробництво безпілотного авіаційного комплексу.

"Четверта - це договір про співпрацю щодо встановлення та тестового використання навігаційних систем Exail на радарах українського виробництва", - додав міністр.

П'ятою угодою став меморандум про взаєморозуміння з французькою оборонною компанією Arquus. Документ стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.

Окрім того, французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об'єднанням "Технологічні сили України", а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БпЛА з Thales.