Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Компанії Укроборонпрому уклали п'ять угод з міжнародними структурами

 

Компанії, що входять до складу АТ "Українська оборонна промисловість", під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory уклали п'ять угод про партнерство. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Українські компанії не просто представляють свої розробки, але й підписують конкретні документи щодо майбутнього партнерства. Компанії АТ "Укроборонпром" уклали п'ять угод", - йдеться в повідомленні.

Перша угода з французькою Thales - це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв'язку, систем ППО та радарів. З цією ж компанією підписана угода щодо створення в Україні сервісного центру з обслуговування та випробування засобів радіоелектронної боротьби та радарів.

Партнерство з французьким виробником дронів Hexadrone передбачає спільне виробництво безпілотного авіаційного комплексу.

"Четверта - це договір про співпрацю щодо встановлення та тестового використання навігаційних систем Exail на радарах українського виробництва", - додав міністр.

П'ятою угодою став меморандум про взаєморозуміння з французькою оборонною компанією Arquus. Документ стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.

Окрім того, французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об'єднанням "Технологічні сили України", а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БпЛА з Thales.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5381
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 43,5744
  0,1258
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3346  0,01 0,02 40,9375  0,03 0,07
EUR 43,4346  0,02 0,05 44,2129  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5400  0,01 0,01 40,5550  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес