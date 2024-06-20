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Компанії Укроборонпрому уклали п'ять угод з міжнародними структурами
13:53 20.06.2024 |
Компанії, що входять до складу АТ "Українська оборонна промисловість", під час міжнародної виставки оборонної індустрії Eurosatory уклали п'ять угод про партнерство. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
"Українські компанії не просто представляють свої розробки, але й підписують конкретні документи щодо майбутнього партнерства. Компанії АТ "Укроборонпром" уклали п'ять угод", - йдеться в повідомленні.
Перша угода з французькою Thales - це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке займатиметься ремонтом та модернізацією обладнання для засобів РЕБ, зв'язку, систем ППО та радарів. З цією ж компанією підписана угода щодо створення в Україні сервісного центру з обслуговування та випробування засобів радіоелектронної боротьби та радарів.
Партнерство з французьким виробником дронів Hexadrone передбачає спільне виробництво безпілотного авіаційного комплексу.
"Четверта - це договір про співпрацю щодо встановлення та тестового використання навігаційних систем Exail на радарах українського виробництва", - додав міністр.
П'ятою угодою став меморандум про взаєморозуміння з французькою оборонною компанією Arquus. Документ стосується обслуговування та модернізації бронетехніки.
Окрім того, французька асоціація GICAT підписала меморандум про співпрацю з об'єднанням "Технологічні сили України", а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку БпЛА з Thales.
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