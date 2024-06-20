Гроссі: Між МАГАТЕ та Росією є порозуміння, що перезапуску окупованої ЗАЕС не буде

Наразі між МАГАТЕ та Росією є чітке порозуміння, що перезапуску окупованої української ЗАЕС не буде.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Я думаю, що це дуже важливий момент, оскільки РФ не має наміру виводити станцію з експлуатації. Поки вони контролюють її, вони дають зрозуміти, що не планують виводити її з експлуатації. Тому ми порушували це питання. Ми обговорювали його. І під час мого останнього раунду технічних переговорів у Калінінграді було досягнуто чіткого розуміння в тому сенсі, що перезапуску або, точніше, негайного перезапуску не буде", - прокоментував Гроссі питання щодо можливості перезапуску Росією окупованої ЗАЕС.

За словами Гроссі, МАГАТЕ також вказало російській стороні "на необхідність проведення систематичної оцінки безпеки всього майданчика, станції та реакторів, перш ніж розглядати навіть можливість перезапуску".

Гендиректор МАГАТЕ також заявив, що агентство вивчає питання закінчення терміну експлуатації ядерного палива на ЗАЕС, і окрім контактів з українським ядерним регулятором та американською компанією-виробником ядерного палива Westinghouse, наразі веде "технічну дискусію" з російською стороною. За його словами, теоретично Росія може завантажити своє власне паливо на ЗАЕС, однак наразі він не знає, чи росіяни планують це зробити.

"Ну, знову ж таки. Вони окупують те, що належить Україні. Тож будь-яка дія в цьому випадку теоретично є недійсною через цей первинний акт заволодіння", - прокоментував Гроссі питання, якою буде реакція МАГАТЕ у разі завантаження Росією власного палива на окуповану ЗАЕС.

За його словами, МАГАТЕ слідкує лише з технічної точки зору за рішеннями російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС.

"Але оскільки вони (росіяни - ред.) там зараз, то вони приймають оперативні рішення. Що ми робимо, так це дивимося на ці рішення з технічної точки зору. Чи безпечно це? Чи це небезпечно? І так далі. Тож ми не повторюємо щоразу: "Це не ваше". Це приймається як факт. З того моменту, як я кажу, що це - український ядерний об'єкт, зрозуміло, хто є власником цього об'єкта. А далі ми просто дивимося на технічні фактори, на технічні рішення, які приймаються", - сказав він.

Більш детально читайте в інтерв'ю за посиланням.

к повідомлялося, на Запорізькій АЕС уперше із кінця 2022 року всі шість реакторів перевели у режим «холодний зупин». Четвертий блок станції перевели у цей режим вранці 13 квітня.

ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території станції військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал. Рішення МАГАТЕ про повернення ЗАЕС під контроль Енергоатому загарбники ігнорують.