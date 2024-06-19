Збитки Енергоатома через окупацію ЗАЕС перевищують ₴210 мільярдів

Станом на червень прямі збитки Енергоатома через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін.

"Прямих збитків за перший тиждень їх перебування там 35 млрд грн. На сьогодні ми вже втратили понад 210 млрд грн через те, що Запорізька АЕС не працює", - сказав Котін.

При цьому Енергоатом не підрахував збитки через вимушене переміщення працівників ЗАЕС на підконтрольну уряду України територію.

За словами Котіна, щомісяця через простій ЗАЕС Енергоатом втрачає близько 6 млрд грн.

Як повідомлялося, інформація у нотах, направлених Росією до Секретаріату МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС, неправдива: невиконано до 90% капітальних ремонтів, а кількість персоналу зменшилася до 3 тис. осіб.

ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

Із вересня 2022 року на станції постійно перебуває місія МАГАТЕ, однак росіяни не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон ЗАЕС.