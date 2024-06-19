Фінансові новини
- |
- 19.06.24
- |
- 15:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Збитки Енергоатома через окупацію ЗАЕС перевищують ₴210 мільярдів
09:32 19.06.2024 |
Станом на червень прямі збитки Енергоатома через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін.
"Прямих збитків за перший тиждень їх перебування там 35 млрд грн. На сьогодні ми вже втратили понад 210 млрд грн через те, що Запорізька АЕС не працює", - сказав Котін.
При цьому Енергоатом не підрахував збитки через вимушене переміщення працівників ЗАЕС на підконтрольну уряду України територію.
За словами Котіна, щомісяця через простій ЗАЕС Енергоатом втрачає близько 6 млрд грн.
Як повідомлялося, інформація у нотах, направлених Росією до Секретаріату МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС, неправдива: невиконано до 90% капітальних ремонтів, а кількість персоналу зменшилася до 3 тис. осіб.
ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.
Із вересня 2022 року на станції постійно перебуває місія МАГАТЕ, однак росіяни не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон ЗАЕС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк вимагає звузити державну кредитну програму 5-7-9
|Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів
|Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво
|QR-код у Резерв+ поки з'явився не у всіх. У Міноборони пояснили чому
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Збитки Енергоатома через окупацію ЗАЕС перевищують ₴210 мільярдів
|Україна нарешті включила в мережу подаровану США газотурбінну міні-ТЕС
|На повний перезапуск ЗАЕС після повернення Україні підуть роки – Міненерго
|Профільний комітет Ради схвалив проєкт закону про будівництво блоків №3-4 Хмельницької АЕС
|Найприбутковішими банками за 4 міс.-2024 стали Приват, Ощад, Райф, Укрексім і ПУМБ
|Агрохолдинг, що належить Саудівській Аравії, розширюється в Україні
Бізнес
|YouTube може зробити наступний крок, який зробить блокування реклами практично неможливим
|В iOS 18 з'явилася можливість дати Siri інше ім'я
|Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у «Дії»
|Chrome на Android тепер вміє начитувати вам тексти на сайтах, в тому числі українською
|LinkedIn додає нові ШІ-функції пошуку роботи для преміум-користувачів
|Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд
|Акціонери Tesla подали до суду на Маска за створення конкуруючої компанії зі штучного інтелекту