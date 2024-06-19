Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Збитки Енергоатома через окупацію ЗАЕС перевищують ₴210 мільярдів

 

Станом на червень прямі збитки Енергоатома через окупацію Запорізької атомної електростанції перевищили 210 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в.о. голови правління компанії Петро Котін.

"Прямих збитків за перший тиждень їх перебування там 35 млрд грн. На сьогодні ми вже втратили понад 210 млрд грн через те, що Запорізька АЕС не працює", - сказав Котін.

При цьому Енергоатом не підрахував збитки через вимушене переміщення працівників ЗАЕС на підконтрольну уряду України територію.

За словами Котіна, щомісяця через простій ЗАЕС Енергоатом втрачає близько 6 млрд грн.

Як повідомлялося, інформація у нотах, направлених Росією до Секретаріату МАГАТЕ про ситуацію на Запорізькій АЕС, неправдива: невиконано до 90% капітальних ремонтів, а кількість персоналу зменшилася до 3 тис. осіб.

ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

Із вересня 2022 року на станції постійно перебуває місія МАГАТЕ, однак росіяни не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон ЗАЕС.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5381
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 43,5744
  0,1258
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3412  0,05 0,12 40,9668  0,06 0,16
EUR 43,4548  0,01 0,03 44,2284  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5350  0,02 0,06 40,6000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес