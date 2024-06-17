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АНАЛІТИКА

На повний перезапуск ЗАЕС після повернення Україні підуть роки – Міненерго

 

Для перезапуску всіх шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції після повернення її з окупації знадобляться роки, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ситуація на станції, на жаль, за три роки окупації тільки погіршується. Це стосується насамперед деградації обладнання, це буде велика проблема. Друга проблема - у зв'язку з підривом Каховської дамби є питання, яким чином ми забезпечимо воду на станції, якщо теоретично ми її запустимо. [По-третє] вийшов термін експлуатації палива", - сказав він на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в понеділок.

Зараз станція в такому стані, що навіть один енергоблок буде складно запустити з технічного погляду.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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