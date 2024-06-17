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АНАЛІТИКА

Профільний комітет Ради схвалив проєкт закону про будівництво блоків №3-4 Хмельницької АЕС

 

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в понеділок схвалив законопроєкт №11146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, для спорудження блоків на основі реактора ВВЕР-1000 передбачено закупівлю НАЕК "Енергоатом" ядерного палива, технологій, устаткування, установок, спеціальних неядерних матеріалів і пов'язаних із ними послуг у Westinghouse (США).

Будівництво Х3/Х4 дасть змогу збільшити річне виробництво електроенергії на 16,2 млрд кВт-год, а відпуск - на 15,4 млрд кВт-год.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, третій блок може бути під'єднаний до мережі за три роки після початку робіт із його добудови, четвертий - за чотири роки.

Він уточнив, що фінансування будівництва Х3/Х4 здебільшого планується за рахунок кредитних коштів, а також власними коштами НАЕК.

У свою чергу голова НАЕК "Енергоатому" Петро Котін нагадав, що третій блок споруджуватимуть не з нуля, а обладнання для будівельної частини третього блока готове на 80%.

"На сьогодні практична готовність для встановлення обладнання дуже висока. Щойно буде підписано ухвалений вами закон, ми вже наступного дня зможемо почати монтування обладнання", - сказав він.

Котін уточнив, що в роботах зі спорудження блоків візьме участь велика кількість фахівців з окупованої Запорізької АЕС, які виїхали з території станції.

"До кінця року, якщо все буде нормально із законом, ми плануємо довести кількість людей до 2 тис. безпосередньо на самому блоці, більшість із них будуть із ЗАЕС", - зазначив він.

Як повідомлялося, у липні 2023 року парламент Болгарії делегував міністру енергетики країни провести переговори з главою Міненерго України щодо можливості продажу Києву устаткування, що призначалося для АЕС "Белене". Болгарія від реалізації цього проєкту відмовилася 2012 року.

Раніше глава Міненерго України Герман Галущенко зазначав, що будівництво блоків №3-4 Хмельницької АЕС додасть 2,2 ГВт в енергосистему з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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