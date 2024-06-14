Агрохолдинг, що належить Саудівській Аравії, розширюється в Україні

Сільськогосподарська компанія "Контінентал Фармерз Груп", яка працює на заході України, купує активи в одеського агрохолдингу DMV Group. Про це повідомив Антимонопольний комітет за результатами засідання 13 червня.

"Надано дозвіл ТОВ "Агро Л В Лімітед" на безпосереднє придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить на праві власності ПСП "Ексім-Агро"", - йдеться в повідомленні.

ТОВ "Агро Л В Лімітед" зареєстроване у селі Забужжя неподалік від Сокаля (Львівська область). Його єдиний засновник - ТОВ "Контінентал Фармерз Груп", що належить саудівській SALIC.

ПСП "Ексім-Агро" - приватне підприємство Івана та Алевтини Дімових, які контролюють DMV Group. Компанія зареєстрована в селі Забари Одеської області, але група має активи й на заході України, зокрема у Львівські та Рівненській областях.