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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Агрохолдинг, що належить Саудівській Аравії, розширюється в Україні
12:34 14.06.2024 |
Сільськогосподарська компанія "Контінентал Фармерз Груп", яка працює на заході України, купує активи в одеського агрохолдингу DMV Group. Про це повідомив Антимонопольний комітет за результатами засідання 13 червня.
"Надано дозвіл ТОВ "Агро Л В Лімітед" на безпосереднє придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу, що належить на праві власності ПСП "Ексім-Агро"", - йдеться в повідомленні.
ТОВ "Агро Л В Лімітед" зареєстроване у селі Забужжя неподалік від Сокаля (Львівська область). Його єдиний засновник - ТОВ "Контінентал Фармерз Груп", що належить саудівській SALIC.
ПСП "Ексім-Агро" - приватне підприємство Івана та Алевтини Дімових, які контролюють DMV Group. Компанія зареєстрована в селі Забари Одеської області, але група має активи й на заході України, зокрема у Львівські та Рівненській областях.
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