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АНАЛІТИКА

ЄБРР та ПриватБанк домовились про гарантії для кредитування бізнесу на 400 млн євро

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) разом з ПриватБанком розпочинають роботу над новою Угодою про розподіл ризиків.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Угода передбачатиме, що ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом у рамках портфелю нових виданих кредитів приватним позичальникам на загальну суму 400 млн євро.

"Відповідний Лист про наміри підписали 12 червня віце президент ЄБРР Маттео Патроне та голова правління ПриватБанку Герхард Бьош під час "Конференції з відновлення України" в Берліні. Ліміт портфельного механізму розподілу ризиків з боку ЄБРР буде встановлено на рівні 140 млн євро", - зазначили в пресслужбі.

Згідно з повідомленням, отримане фінансування дозволить ПриватБанку збільшити можливості щодо кредитної підтримки українських компаній та розширити фінансування проектів, які сприяють виробництву харчових продуктів, енергоефективності та виробленню енергії в країні, що має вирішальне значення для продовольчій та енергетичній безпеці України.
За матеріалами: Економічна правда
 

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