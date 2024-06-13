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АНАЛІТИКА

ДТЕК Ахметова уклав контракт на імпорт зрідженого газу зі США – FT

 

Енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова домовився про імпорт зрідженого газу (LNG) зі США, повідомила газета Financial Times. Постачальником буде американська компанія Venture Global.

Обсяги імпорту поки що невідомі, постачання мають розпочатися у 2024 році й триватимуть щонайменше до кінця 2026 року.

Venture Global планує експортувати зріджений газ з терміналів на узбережжі Мексиканської затоки у США до багатьох портів Європи, зокрема в Грецію, яка має трубопровід до України.

"Завдяки цій знаковій угоді ми допоможемо зміцнити безпеку газопостачання України, сприятимемо подальшому відновленню та економічному зростанню в регіоні, а також далі зміцнюватимемо європейську енергетичну безпеку", - йдеться у заяві CEO Venture Global Майка Сабеля.

Venture Global планує запустити в експлуатацію газовий завод "Плакмін", звідки йтиме постачання для ДТЕК, в середині 2024 року.

Крім того, FT стверджує, що ДТЕК збирається купувати до 2 млн тонн LNG з майбутнього заводу Venture Global CP2, контракт планується на 20 років.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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