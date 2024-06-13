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АНАЛІТИКА

ЄБРР додатково надасть Україні до €300 мільйонів на закупівлю електровозів

 

Укрзалізниця, Мінвідновлення та Європейский банк реконструкції та розвитку домовилися про виділення додатково до 300 млн євро на закупівлю електровозів.

Про це повідомила пресслужба УЗ, передає Укрінформ.

«Укрзалізниця продовжує реалізацію пріоритетної програми з оновлення парку локомотивів. Так, досягнуто домовленості з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо виділення додатково до 300 млн євро на закупівлю вантажних електровозів», - йдеться в повідомленні.

Відповідний меморандум був підписаний в Берліні під час Конференції з відновлення України.

Раніше в межах проєкту грантового фінансування Світового банку було підтверджено виділення для Укрзалізниці 190 млн дол. на закупівлю до 80 сучасних вантажних електровозів.

Наголошується, що також сторони домовилися провести передінвестиційний технічний, екологічний, соціальний, фінансовий та економічний аналіз проєкту.

Як повідомлялося, АТ «Укрзалізниця» за проєктом Світового банку «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» та за допомогою фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує придбати до 80 сучасних потужних електровозів. Тендерними вимогами передбачено, що переможець, крім постачання локомотивів, має створити на території України умови для їх обслуговування та гарантійного ремонту.
 

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