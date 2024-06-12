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АНАЛІТИКА

Фонд гарантування вкладів розширив перелік банків-агентів

 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розширив до 15 установ перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів (далі - Фонд) розширив перелік банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків, до 15 установ. До підключених до Автоматизованої системи виплат банків-агентів Фонду приєдналися АТ «АБ «Радабанк» та АТ «А-Банк»", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зауважують, що наразі вкладники збанкрутілих банків мають змогу отримати кошти (готівкою або на рахунок) як безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ІПН, так і дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Зазначається, що станом на травень 2024 року 40% усіх виплат були здійснені саме в онлайн-режимі, зокрема, через послугу «Повернення вкладів» у Дії.

Як повідомлялось, восени 2023 року Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запустили в Дії послугу подання заяви вкладників збанкрутілих банків на відшкодування вкладів.
 

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