Обсяг перевезень вантажів у контейнерах за 5 міс. в Україні досяг найвищого значення за останні 7 років

Обсяг перевезення вантажів у контейнерах в Україні в січні-травні 2024 року сягнув найвищого значення за останні сім років і перевищив довоєнні показники, випливає з аналітичної записки "Укрзалізниці" (УЗ), підготовленої до наради на тему інтермодальних перевезень.

"За п'ять місяців 2024 року обсяг перевезень вантажів у контейнерах порівняно з аналогічним періодом 2023 року зріс на 60% і становив 116,129 тис. TEU (20-футових контейнерів). Показник є найвищим за останні сім років і перевищує обсяг перевезень за аналогічний період 2021 року на 10%", - ідеться в документі.

Зазначається, що 2021 року близько 16% обсягів перевезених у контейнерах припадало на транзит, який зараз практично відсутній.

Основною номенклатурою в контейнерах залишаються зернові вантажі - 39%, а також чорні метали - 15%; макуха - 7%; олія - 6%; смоли синтетичні - 4%; цукор - 3%, хімікати - 2%. За зазначений період близько 25% вантажів у контейнерах перевозилося в імпортному напрямку, 61% - в експортному, 14% - у внутрішньому.

УЗ з березня 2023 року пропонує користувачам транспортних послуг новий інтермодальний сервіс, який об'єднує перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів і поїздів комбінованого транспорту.

Станом на 12 червня 2024 року УЗ перевезено 412 інтермодальних поїздів: 72 інтермодальні поїзди в напрямку польських і румунських портів і 340 таких поїздів у напрямку українських портів.

Також повідомляється про зміни в умовах надання послуги. Згідно з ними, оператори інтермодального поїзда можуть за один день перенести дату його відправлення, а оператори, які перебувають за межами України, зможуть використовувати фітингові платформи УЗ за внутрішніми ставками.

