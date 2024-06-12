NovaPay починає кредитувати підприємців

NovaPay запускає програму кредитування малого та середнього бізнесу.

Про це повідомили в пресслужбі NovaPay.

Там зазначили, що програма створена для розвитку ФОПів, які є резидентами України.

"Програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий", - розповів Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

За його словами, короткостроковий кредит - до 3 місяців - від 50 000 до 500 000 гривень, його базова процентна ставка - 30% річних.

"Повернення кредиту - в кінці строку кредитування. Довгостроковий кредит - до 2 років - на суму від 100 000 до 1 000 000 гривень, базова процентна ставка - 30% річних. Повернення кредиту - щомісячно, аннуїтетними платежами", - додав Приходько.

У пресслужбі нагадали, що наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів - Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на 850 млн грн.