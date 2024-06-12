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NovaPay починає кредитувати підприємців
14:05 12.06.2024 |
NovaPay запускає програму кредитування малого та середнього бізнесу.
Про це повідомили в пресслужбі NovaPay.
Там зазначили, що програма створена для розвитку ФОПів, які є резидентами України.
"Програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий", - розповів Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.
За його словами, короткостроковий кредит - до 3 місяців - від 50 000 до 500 000 гривень, його базова процентна ставка - 30% річних.
"Повернення кредиту - в кінці строку кредитування. Довгостроковий кредит - до 2 років - на суму від 100 000 до 1 000 000 гривень, базова процентна ставка - 30% річних. Повернення кредиту - щомісячно, аннуїтетними платежами", - додав Приходько.
У пресслужбі нагадали, що наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів - Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на 850 млн грн.
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