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У Карпатнафтохіму з'явився новий співвласник
12:04 12.06.2024 |
Нідерландська компанія Karpaty Chemical B.V. вийшла з-поміж засновників калуського заводу "Карпатнафтохім", свідчать дані аналітичної системи Contr Agent.
З 11 червня засновниками підприємства стали:
→ британська Techinservice Limited Ігоря Щуцького (34%);
→ кіпрська Xedrian Holding Limited Ільхама Мамедова (33%);
→ український інвестиційний фонд "Геріон Ворлд" Андрія Веселого (33%).
Щуцький і Мамедов і раніше володіли Карпатнафтохімом, вони викупили підприємство в Лукойлу у 2017 році, після того як російська компанія потрапила під санкції. А ось Андрій Веселий - новий акціонер. Він власник дрогобицького ТОВ "Брати", яке спеціалізується на виробництві бруківки.
Карпатнафтохім створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену.
Власником Карпатнафтохіму раніше був російський Лукойл, потім - нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у Лукойлу, після того як він потрапив під санкції. Після початку повномасштабного російського вторгнення Карпатнафтохім зупинив роботу.
У 2022 році завод став одним з найзбитковіших підприємств України, його негативний фінансовий результат сягнув майже 7,5 млрд грн. У 2023 році збиток заводу становив 4,5 млрд грн.
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