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АНАЛІТИКА

У Карпатнафтохіму з'явився новий співвласник

 Андрій Веселий

Нідерландська компанія Karpaty Chemical B.V. вийшла з-поміж засновників калуського заводу "Карпатнафтохім", свідчать дані аналітичної системи Contr Agent.

З 11 червня засновниками підприємства стали:

→ британська Techinservice Limited Ігоря Щуцького (34%);
→ кіпрська Xedrian Holding Limited Ільхама Мамедова (33%);
→ український інвестиційний фонд "Геріон Ворлд" Андрія Веселого (33%).

Щуцький і Мамедов і раніше володіли Карпатнафтохімом, вони викупили підприємство в Лукойлу у 2017 році, після того як російська компанія потрапила під санкції. А ось Андрій Веселий - новий акціонер. Він власник дрогобицького ТОВ "Брати", яке спеціалізується на виробництві бруківки.

Карпатнафтохім створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену.

Власником Карпатнафтохіму раніше був російський Лукойл, потім - нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у Лукойлу, після того як він потрапив під санкції. Після початку повномасштабного російського вторгнення Карпатнафтохім зупинив роботу.

У 2022 році завод став одним з найзбитковіших підприємств України, його негативний фінансовий результат сягнув майже 7,5 млрд грн. У 2023 році збиток заводу становив 4,5 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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