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«Нафтогаз» та найбільший оператор газосховищ Австрії співпрацюватимуть у сфері зберігання водню
11:43 12.06.2024 |
НАК "Нафтогаз України" та австрійський оператор газосховищ RAG Austria AG підписали меморандум про співпрацю у зберіганні водню у газосховищах.
Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".
"Група Нафтогаз уклала меморандум про порозуміння з найбільшим австрійським оператором газосховищ RAG Austria AG. Сторони співпрацюватимуть у сфері зберігання водню у сховищах газу із пісковиковими колекторами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанії не лише обмінюватимуться досвідом щодо зберігання водню в газових сховищах із пісковиковими колекторами, але й співпрацюватимуть з технічних питань діяльності ПСГ.
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