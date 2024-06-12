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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» та найбільший оператор газосховищ Австрії співпрацюватимуть у сфері зберігання водню

 

НАК "Нафтогаз України" та австрійський оператор газосховищ RAG Austria AG підписали меморандум про співпрацю у зберіганні водню у газосховищах.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Група Нафтогаз уклала меморандум про порозуміння з найбільшим австрійським оператором газосховищ RAG Austria AG. Сторони співпрацюватимуть у сфері зберігання водню у сховищах газу із пісковиковими колекторами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії не лише обмінюватимуться досвідом щодо зберігання водню в газових сховищах із пісковиковими колекторами, але й співпрацюватимуть з технічних питань діяльності ПСГ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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