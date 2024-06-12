«Укрнафта» виплатила 3,5 млрд дивідендів

ПАТ "Укрнафта" виплатила НАК "Нафтогаз України" 3,5 млрд грн дивідендів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Таким чином, підприємство повністю виплатило дивіденди за результатами діяльності у 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що близько 8 мільярдів гривень наразі перераховано на рахунки та депозитарії державним акціонерам компанії - Міністерству оборони України та НАК "Нафтогаз України".

У пресслужбі нагадали, що за 2023 рік "Укрнафта" також сплатила 25,7 млрд грн податків та зборів у бюджети усіх рівнів.