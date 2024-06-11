«Термінал» від ПриватБанку можна буде інтегрувати до сторонніх застосунків та програмних рішень

ПриватБанк дав змогу українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок "Термінал" до інших додатків та програмних рішень. Про це йдеться в повідомленні банку.

В установі пояснюють, що такий спосіб приймати безготівкові платежі дозволить розширити можливості цифрових клієнтських сервісів та економити ресурси на розробці власних програмних рішень.

У ПриватБанку додають, що застосунок "Термінал", який дає змогу приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфона, на сьогодні є єдиним рішенням, яке працює з обома операційними системами Android та iOS. Відтепер найкращі цифрові сервіси будуть ще доступнішими будь-якому бізнесу в Україні.

У банку також акцентують, що інтеграція застосунку буде корисною бізнесу, який використовує власну програму для продажу товарів або послуг і якому потрібна функціональність безготівкового приймання платежів з картки або електронного гаманця.

Про те, як інтегрувати термінал у застосунок чи програмний комплекс, - тут.

Нагадаємо, що восени минулого року Приватбанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.