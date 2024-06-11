Фінансові новини
- |
- 11.06.24
- |
- 11:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Термінал» від ПриватБанку можна буде інтегрувати до сторонніх застосунків та програмних рішень
10:09 11.06.2024 |
ПриватБанк дав змогу українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок "Термінал" до інших додатків та програмних рішень. Про це йдеться в повідомленні банку.
В установі пояснюють, що такий спосіб приймати безготівкові платежі дозволить розширити можливості цифрових клієнтських сервісів та економити ресурси на розробці власних програмних рішень.
У ПриватБанку додають, що застосунок "Термінал", який дає змогу приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфона, на сьогодні є єдиним рішенням, яке працює з обома операційними системами Android та iOS. Відтепер найкращі цифрові сервіси будуть ще доступнішими будь-якому бізнесу в Україні.
У банку також акцентують, що інтеграція застосунку буде корисною бізнесу, який використовує власну програму для продажу товарів або послуг і якому потрібна функціональність безготівкового приймання платежів з картки або електронного гаманця.
Про те, як інтегрувати термінал у застосунок чи програмний комплекс, - тут.
Нагадаємо, що восени минулого року Приватбанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Термінал» від ПриватБанку можна буде інтегрувати до сторонніх застосунків та програмних рішень
|«Укроборонпром» і Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки
|Фонд держмайна продав завод російсько-грецького олігарха «ПентоПак» за 100 мільйонів
|Кабмін погодив реквізицію Одеського НПЗ Курченка на користь держави
|«Укргідроенерго» витратило 10 мільярдів на захист від дронів і відновлення ГЕС за секретними цінами
|НБУ оштрафував державний «Ощадбанк» на 34 мільйони гривень
Бізнес
|Китайські вчені розробили першу в світі електронну шкіру
|Samsung дозволить перевіряти час за допомогою подвійного дотику до задньої панелі
|Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів
|Технокомпанії у США виступають проти створення «кнопки знищення» потужних моделей ШІ
|У США розпочинають антимонопольні розслідування щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia
|Симулятор виживання Soulmask від української студії Campfire потрапив у топ-5 найбільш продаваних ігор тижня в Steam
|Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes