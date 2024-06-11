Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Термінал» від ПриватБанку можна буде інтегрувати до сторонніх застосунків та програмних рішень

«Термінал» від ПриватБанку можна буде інтегрувати до сторонніх застосунків та програмних рішень

 

ПриватБанк дав змогу українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок "Термінал" до інших додатків та програмних рішень. Про це йдеться в повідомленні банку.

В установі пояснюють, що такий спосіб приймати безготівкові платежі дозволить розширити можливості цифрових клієнтських сервісів та економити ресурси на розробці власних програмних рішень.

У ПриватБанку додають, що застосунок "Термінал", який дає змогу приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфона, на сьогодні є єдиним рішенням, яке працює з обома операційними системами Android та iOS. Відтепер найкращі цифрові сервіси будуть ще доступнішими будь-якому бізнесу в Україні.

У банку також акцентують, що інтеграція застосунку буде корисною бізнесу, який використовує власну програму для продажу товарів або послуг і якому потрібна функціональність безготівкового приймання платежів з картки або електронного гаманця.

Про те, як інтегрувати термінал у застосунок чи програмний комплекс, - тут.

Нагадаємо, що восени минулого року Приватбанк запустив застосунок "Термінал" для iPhone. Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4246
  0,1761
 0,44
EUR
 1
 43,4726
  0,3983
 0,91

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2620  0,16 0,39 40,9060  0,13 0,31
EUR 43,4868  0,03 0,08 44,3492  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3600  0,12 0,30 40,3900  0,13 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес